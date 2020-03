Allarmismo, Capua: «Contagiati molti di più, forse 100 volte tanto»

Condividi

«I contagiati sono molti di più dei circa 2 mila dichiarati. Forse anche oltre 100 volte tanto». Queste le dichiarazioni della virologa Ilaria Capua in un’intervista a La Stampa. La differenza così clamorosa tra i numeri ufficiali e i dati possibili troverebbe risposta, sempre secondo la Capua, nel fatto che «i test più usati individuano il virus e non gli anticorpi. Di conseguenza non sappiamo quanti siano gli infetti, contando sia i sintomatici sia gli asintomatici».

«Dobbiamo scongiurare un effetto domino: non tutta la sanità italiana, infatti, è efficiente e preparata come quella Lombarda – conclude -. Ed evitiamo le polemiche sulle misure di prevenzione consigliate perchè sono importanti: non fermano l’epidemia ma mitigano il contagio. Se tutto funzionerà poi anche il caldo ci aiuterà: i virus lo soffrono e la loro circolazione sarà più difficile».

