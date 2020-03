Federnuoto: «Cautela sì, panico no»

Condividi

“Pur comprendendo la preoccupazione generata dalle molteplici e a volte contraddittorie notizie relative al

contagio e alla diffusione del Coronavirus, vi invitiamo ad attenervi scrupolosamente ai provvedimenti del Governo, sostenuti dalla comunità scientifica, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza,

validi fino a domenica 8 marzo. Attenzione, cautela, prevenzione sì; psicosi, paura, panico no“. Comincia così la lettera aperta inviata dal presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, in relazione all’emergenza Coronavirus.

“La Federazione Italiana Nuoto sta ponendo tutte le proprie competenze al servizio delle società affinché venga salvaguardata l’attività del movimento, garantendo il regolare svolgimento delle manifestazioni e

delle competizioni sportive in piena sicurezza per la salute attraverso l’ossequioso rispetto dei provvedimenti emanati dallo Stato -prosegue Barelli-. Come noto, lunedì 2 marzo la Federnuoto ha

disposto la riapertura di tutte le attività – comprensive di competizioni e manifestazioni sportive di ogni livello e dislocazione territoriale – con una nota consultabile sul sito ufficiale www.federnuoto.it che ne approfondisce limiti e modalità”.

“Ad aggiornamento di essa, ritengo utile ribadire il divieto imposto ai residenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, e delle province di Pesaro-Urbino e di Savona, anche se parenti, accompagnatori e sostenitori, di seguire le squadre di quei territori impegnate in competizioni sportive in programma presso le altre regioni italiane. Non si tratta di un invito, bensì di una direttiva cui attenersi prudenzialmente per evitare qualsiasi forma di espansione del contagio e strumentalizzazione di ogni sorta. Mi appello, dunque, al vostro senso di responsabilità e a quello di tesserati e familiari affinché, confortati dalla fiducia nelle istituzioni, si viva con giudizio e rigoroso rispetto delle norme questa fase transitoria che ci riporterà, spero quanto prima, alla piena normalità’, conclude.

(Ph Imagoeconomica; fonte Adnkronos)