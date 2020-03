Trasportatori: «La merce è contagiosa?»

Condividi

Linkedin email

”La richiesta unanime di chiarire la mancanza di rischio contagio tramite la merce sarà recepita con Linee Guida che dovranno essere emanate dall’apposito Comitato Tecnico Scientifico che opera a supporto del Ministero della Salute” . Lo ha sottolineato il direttore generale di Confetra Ivano Russo, al termine della riunione odierna al tavolo Mit/Protezione Civile con le associazioni della logistica.

”Parallelamente ci sarà una sorta di vademecum per i comportamenti da tenere nei luoghi di lavoro al fine di tranquillizzare le imprese sui corretti adempimenti che abbiano un fondamento scientifico e non siano solo dettati dal panico -continua Russo-. Saranno inoltre migliorate le norme che riguardano l’entrata e l’uscita delle merci dalla cd zona rossa, anche al fine di semplificare le procedure autorizzative necessarie”.

Confetra, nell’esprimere ”soddisfazione per l’istituzione di un Tavolo che è un braccio operativo dove le istanze degli operatori del trasporto merci possono trovare pronta risposta – ha richiamato la situazione emergenziale per i controlli merci in import – export da porti e aeroporti sottolineando come la situazione fosse già particolarmente delicata anche per l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Comunitario sui Controlli di cui mancano i decreti operativi”.

”Confetra ha sottolineato come in una situazione di emergenza straordinaria come quella attuale anche gli iter legislativi per l’emanazione di quei provvedimenti devono seguire una strada d’emergenza”, ha concluso Russo.

(Ph Shutterstock)