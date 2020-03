Coronavirus, il video divertente e informativo di Sammy Basso

Condividi

Sammy Basso è stato invitato dal presidente Luca Zaia a far parte di Viral Veneto, una rete social che permetterà di diffondere notizie ed informazioni utili sul tema coronavirus. Nel primo video condiviso su Facebook si vede il giovane di Tezze sul Brenta parlare con un amico.

«Insomma, so un fià preoccupà per questo Coronavirus», dice Sammy prima di prendere una bottiglia di vino, inumidire un pezzo di carta e usarlo per “disinfettare” la superficie del tavolo. L’amico lo guarda sbigottito: «Ma cosa fai?». Sammy risponde: «Il medico mi ha detto che devo pulire le superfici con l’alcol». «Devi usare questo», controbatte l’amico passandogli una bottiglia di alcol adatto a pulire. Sammy finge di essere sorpreso e chiede: «Ma anche in Veneto?». Il video finisce con i due amici che brindano con il vino e un messaggio in sovrimpressione che precisa: «Pulisci le superfici con alcol e cloro».