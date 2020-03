GF Vip, ex in comune per Paola e Teresanna: Francesco Monte nel mirino

Condividi

Linkedin email

Teresanna Pugliese e Paola Di Benedetto hanno qualcosa in comune oltre ad essere entrambe concorrenti del Grande Fratello Vip. Le due, infatti, condividono un ex: Francesco Monte. La prima ha vissuto con lui una storia piuttosto lunga e travagliata documentata dalle telecamere di Uomini e Donne. La seconda invece l’ha conosciuto all’Isola dei Famosi: tra loro era scattata la scintilla che però non è durata per molto una volta finito il programma.

Oggi entrambe hanno voltato pagina e sono felicemente impegnate ma questo non le ha frenate nel scambiarsi qualche retroscena e lanciare frecciatine al veleno. Teresanna ha raccontato di aver avuto uno scambio con un’altra ex di Monte (Giulia Salemi?): «Non volevo far uscire notizie tipo che siamo amiche, no. Io poi sono una coerente, nulla contro però… Comunque mi fece piacere parlarle, mi ha fatto un sacco ridere».

Paola invece ha rivelato che la sua famiglia non ha mai visto di buon occhio la sua relazione con il ragazzo e che il padre, una volta saputo che tra loro era finita, avrebbe detto: «Posso dirti, sono contento. Non giudico le tue scelte amorose, ma in questo caso sono tanto contento». Ma la Di Benedetto non si ferma qui e aggiunge: «Lui è copione con tutte. Mi ha scritto prima di venire qua, perché aveva saputo che sarei entrata: “Mi raccomando, io ti stimo come persona”. Un messaggio come a dire “Non parlare male di me”».