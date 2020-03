Heather Parisi: «Chi giustifica Zaia o è in malafede o è della Lega»

Condividi

«Chiunque cerchi di giustificare, redimere o legittimare le parole di Luca Zaia sui cinesi, o è intellettualmente in malafede o lo fa per spirito di appartenenza a un partito». Questo il tweet di Heather Parisi che aggiunge anche gli hashtag #ballerinasovranista #razzismo #CoronavirusOutbreak #coronavirus #cina2.

Al tweet l’ex showgirl allega anche lo screenshot di un like di Lorella Cuccarini, con la quale da anni non scorre buon sangue, ad un post di Libero che dice: «La Cina nel mezzo dell’emergenza coronavirus vara una legge per restringere la abitudini alimentari più estreme. Forse Luca Zaia non aveva tutti i torti?».