Università: ministero, 7 aprile esami abilitazione a Medicina

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) – L’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico chirurgo si svolgerà il 7 aprile. Il ministro dell’Università e Ricerca Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza che fissa la nuova data per la seconda sessione. Il provvedimento è stato emanato in attuazione del Dpcm dell’1 marzo 2020, “contenente ulteriori disposizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che esclude dalla sospensione delle procedure concorsuali pubbliche gli esami di stato per l’abilitazione alla professione medica”.