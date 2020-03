Anno bisesto, anno funesto: tutti i precedenti

Condividi

Chi non hai mai sentito il detto”Anno bisesto, anno funesto“? Le origini di questo modo di dire arriva da lontano. Ad istituirlo fu Giulio Cesare nel 46 a.C. e già a quel tempo si guardava l’anno con un giorno in più in maniera sospetta. Si pensava fin da subito che portasse svenuta tanto che nascere il 29 febbraio era considerato molto sfavorevole.

Ovviamente ai giorni nostri sono in molti ad essere giustamente scettici di fronte a queste credenze ma, per chi è un po’ curioso, elenchiamo tutti quegli eventi negativi che sono avvenuti durante un anno bisestile. Iniziamo proprio dal 2020 e come non citare l’incognita del coronavirus. Nel 1908 con il tristemente celebre terremoto che distrusse Messina, nel 1968 con il sisma in Belice e nel 1976 con quello in Friuli e nel 1980 con quello in Irpinia. Nel 2004 il devastante tsunami che colpì le coste della Thailandia. Nel 2016 il mondo ha dovuto vivere gli attentati di Bruxelles, Orlando e Nizza, seguiti dal terremoto in centro Italia. E non dimentichiamo che nel 2012 i Maya avevano previsto addirittura la fine del mondo…