«Disinfettante? No, ha un effetto negativo. Meglio il sapone»

Disinfettante? No, contro il coronavirus meglio il sapone. Questo il parere del professore ordinario di Patologia generale e clinica dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, Vito Fazio.

In un’intervista ad ItaliaOggi ha dichiarato: «Piuttosto che sulle mascherine insisterei sul dire alle persone di non usare sostanze irritanti come i disinfettanti. La cosa più opportuna è lavarsi le mani con del normale sapone. Altrimenti si rischia di alterare le difese naturali della pelle e si ottiene un effetto negativo».

(ph: shutterstock)