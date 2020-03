Coronavirus, EssilorLuxottica ridimensiona: «Impatto lieve su fatturato»

L’attuale epidemia di coronavirus «ha un impatto negativo sulle attività della società in Cina, che rappresentano circa il 5% del fatturato consolidato». Lo afferma in una nota EssilorLuxottica presentando i risultati del 2019. «Finora, il virus ha avuto un impatto lieve sul fatturato del gruppo nel resto del mondo. Ad oggi, le scorte di magazzino sono sufficienti a soddisfare la domanda per diverse settimane. In termini di produzione, gli impianti di EssilorLuxottica in Cina stanno attualmente funzionando a capacità leggermente ridotta e stanno tornando velocemente nella norma, mentre gli stabilimenti in Italia e nel resto del mondo lavorano attualmente a pieno regime».

La società spiega inoltre che «piani di emergenza possono essere attivati in caso di pandemia prolungata, con l’obiettivo di ottimizzare l’infrastruttura globale della Società. EssilorLuxottica può contare su una rete mondiale di stabilimenti e laboratori che consente flessibilità e continuità».

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)