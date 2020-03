Coronavirus, Mattarella: «Fiducia nell’Italia, no ansie controproducenti»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto in un discorso alla nazione sul contagio da coronavirus. Un messaggio che è stato particolarmente apprezzato dalle forze di governo. «No ad ansie controproducenti – ha detto Mattarella riferendosi forse all’intervista di Matteo Salvini alla stampa estera in cui diceva che il governo non sa gestire la situazione – . Bisogna avere fiducia nell’Italia, che ha un eccellente sistema sanitario. Supereremo questo momento.»

Mattarella ha invitato all’unità nazionale, riferendosi anche alle Regioni, che non devono prendere iniziative solitarie. Ha trasmesso la sua vicinanza infine agli abitanti delle zone rosse.

(Ph. Imagoeconomica)