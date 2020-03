Poche lezioni a distanza: metà degli studenti non farà nulla fino a metà marzo

Scuole chiuse e niente lezioni a distanza. Il 49% degli studenti non farà assolutamente nulla fino al 15 marzo. Lo rivela un sondaggio di ScuolaZoo fatto su un campione di 4 mila studenti di tutte le regioni italiane. Alla domanda «nella tua scuola sono/saranno avviate lezioni a distanza», il 49% degli studenti ha risposto di no, il 31% di sì, il restante 20% ha fatto sapere che non sono ancora state prese decisioni in merito. E ancora alla domanda «sei preoccupato/a per la chiusura delle scuole», il 64% ha risposto di sì, il 35% di no.

Tra gli aspetti che destano più preoccupazione c’è il possibile prolungamento dell’anno scolastico (61,7%), il mancato completamento dei programmi scolastici (35%) e le eventuali ripercussioni sugli esami di Stato (23%). Solo una piccola parte degli intervistati ha detto di essere preoccupato per ragioni di salute. C’è da tenere conto che la somma delle percentuali è superiore a 100 perché era possibile selezionare più di un’opzione.

