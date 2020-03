Coronavirus, Università chiuse: lezioni e lauree online fino al 15 marzo

L’Università Ca’ Foscari di Venezia ha diffuso una nota di adeguamento alle disposizioni del ministero per informare gli studenti sulle misure intraprese per il contagio da coronavirus. Fino al 15 Marzo le lezioni sono erogate esclusivamente con modalità telematica. Le lezioni che non fosse possibile erogare in modalità telematica saranno ricalendarizzate. Le esercitazioni linguistiche seguono le stesse prassi stabilite per le lezioni. Fino al 15 Marzo saranno svolte online in tutti i casi possibili.

In vista della prossima sessione delle aree economica e umanistica, prevista per la settimana 16 – 20 Marzo, al fine di assicurare un periodo di tempo più ampio per il recupero delle lezioni e la preparazione degli studenti, gli esami saranno posticipati alla settimana dal 23 – 27 marzo. Gli esami saranno svolti in presenza se le attività didattiche potranno essere riprese con regolarità; diversamente, per i soli esami orali, questi si svolgeranno con modalità a distanza seguendo le indicazioni che verranno fornite in seguito. Gli esami che dovessero essere tenuti in data anteriore al 23 marzo, potranno essere svolti esclusivamente in modalità a distanza. I docenti interessati dovranno dare comunicazione ai servizi del campus di riferimento entro il 9 Marzo. Anche in questo caso verranno fornite indicazioni.

Tutti gli esami che, per qualunque motivo, non potessero essere svolti entro il 27 Marzo saranno ricalendarizzati alla fine del semestre/quarto periodo.

Anche le lauree fino al 15 Marzo saranno effettuate tramite modalità telematica. Fino al 15 Marzo, le esercitazioni e i tutorati sono sospesi, così come i tirocini svolti presso le sedi di Ca’ Foscari. I tirocini svolti presso enti terzi seguono le indicazioni dei medesimi enti.

Fino al 15 Marzo, saranno svolti in modalità a distanza anche i ricevimenti degli studenti da parte dei docenti. Le biblioteche e le aule studio rimangono chiuse fino al 15 Marzo. Nelle biblioteche sarà attivo il solo servizio di prestito libri per docenti, studenti, dottorandi e assegnisti. Studenti, dottorandi e assegnisti dovranno essere muniti di dichiarazione del Relatore di tesi o del Responsabile scientifico che attesti l’urgenza di ottenere i testi entro la settimana. A questo link sono disponibili le informazioni di dettaglio.

Nella sola sede centrale di Ca’ Foscari continuano a operare con le consuete modalità di prenotazione i servizi di front office studenti.

Gli eventi e i concorsi sono sospesi fino al 3 Aprile e verranno ricalendarizzati, ove possibile. La misura si applica anche gli eventi di Fondazione Ca’ Foscari.

Le stesse misure sono state intraprese anche dalle università di Padova e Verona.