Coronavirus, in Veneto 511 positivi e 155 ricoverati

Nuovo bollettino della regione Veneto. Ad oggi, venerdì 6 marzo, i casi positivi di coronavirus sono saliti a 488 (29 in più rispetto a ieri). Di questi 144 sono ricoverati in ospedale, 27 in terapia intensiva. Si registrano inoltre 18 dimessi e 12 decessi.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 20 +++

CORONAVIRUS: IN VENETO I POSITIVI SONO SALITI A 511 =

In Veneto salgono a 511 i casi positivi di coronavirus, (più 23 rispetto alla rilevazione di questa mattina), 155 i ricoverati negli ospedali, di cui 39 in terapia intensiva, stabili i decessi, fermi a 12.

Fonte: Adnkronos

(ph: Facebook Ulss 2 Marca trevigiana)