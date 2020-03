8 marzo, la ricetta della torta mimosa

Oltre al mazzo di fiori, per la festa della Donna si può regalare anche un dolce, sempre con la mimosa. Per chi volesse provare a farlo in caso, ecco la ricetta della torta alla mimosa.

Ingredienti

Pan di spagna, crema pasticcera, vin santo, zucchero a velo

Preparazione

Potete comprare il pan di spagna già fatto, meglio se a forma di disco. Lo stesso vale per la crema pasticcera. Mettere una sfoglia di pan di spagna in un piatto da portata. Aggiungere un po’ di vin santo e poi metà della crema pasticcera. Mettere un altro strato di pasta sfoglia sopra la crema, con la mollica verso l’alto. Dopo aver tolto la crosta da un altro strato di pasta sfoglia, tagliarla a dadini e cospargerla sopra. Poi spolverare con lo zucchero a velo.

(Fonte: Donna Moderna)

(Ph. Caffesargenti – Wikipedia)