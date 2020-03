Italia’s Got Talent, 13enne di Treviso conquista il Golden Buzzer della Pellegrini [VIDEO]

Si chiama Francesco Carrer, ha 13 anni e viene da Treviso. Segni particolare: una passione per il canto trasmessa dalla nonna e una voce pazzesca. Tanto da toccare il cuore del giudice Federica Pellegrini che gli dona il suo Golden Buzzer.

Francesco si è esibito cantando il brando Never Enough dalla colonna sonora del film The Greatest Showman. Tutti i giudici sono stati concordi ed hanno elogiato la bravura del ragazzo ma quando è stato il turno della Pellegrini la sorpresa: «Sono una persona molto razionale ma delle volte mi piace seguire l’istinto. E questa volta l’istinto mi dice di fare questo», ha detto la campionessa di nuoto prima di premere il bottone dorato.

Incredulo Francesco mentre la nonna che lo accompagnava è scoppiata in lacrime di gioia. «Quando Federica ha premuto il Golden, ho sentito come dei brividi, un tuffo al cuore, veramente una bellissima sensazione. È stato un momento che non dimenticherò mai», ha detto emozionato.