Sembra assurdo ma la nuova polemica che sta girando sul web in queste ore riguarda proprio un paio di scarpe che “assomiglierebbero” ad Adolf Hitler. Le calzature apologetiche sono le nuove “Storm Adrenaline” del notissimo marchio tedesco Puma. Il bordo e la linguetta neri sarebbero disegnati in un modo che ricorda il look del dittatore nazista, con tanto di riga in parte e baffetti. Messaggio subliminale o paranoia social? A voi l’ardua sentenza.

(Ph. Puma)