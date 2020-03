Vauro: «Peggio Zaia della pizza corona francese» [VIDEO]

«Rivendico il diritto alla cazzata e lo rivendico anche per i francesi. Quando si fa satira, ci si deve aspettare di tutto e non è nulla di grave». Sono queste le parole di Vauro Senesi mentre era ospite a Dritto e Rovescio.

Il vignettista si riferisce al video andato in onda su una pay tv francese dove si ironizzava sul coronavirus e i contagi in Italia con la “pizza corona”. «Sono peggio altri video italiani non satirici ma istituzionali, vedi Luca Zaia», conclude Vauro facendo riferimento all’intervista del presidente del Veneto dove ha dichiarato: «I cinesi mangiano topi vivi».

