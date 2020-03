Il cielo di Vo’ illuminato da centinaia di lanterne della speranza

Domani sera alle ore 20 a Vo’ Euganeo centinaia di lanterne verranno lasciate libere tutte insieme e andranno ad illuminare il cielo buio del comune veneto da giorni in quarantena. Ad ogni lanterna sarà attaccato un messaggio di speranza scritto dai bambini. Si tratta dell’iniziativa “Lanterne della speranza” che, come spiega uno dei promotori, è stata pensata per «lanciare un messaggio di speranza che rispecchi anche la nostra voglia di libertà e il nostro desiderio di veder volare via questo maledetto virus. Vogliamo dire a tutti che non vediamo l’ora di poter ripartire con la nostra vita, con le nostre attività».

«Da quando abbiamo lanciato l’iniziativa hanno già aderito in più di 130 famiglie a cui consegneremo le lanterne domani mattina dietro un compenso di 3 euro l’una. I soldi raccolti – chiarisce Granzon – verranno poi devoluti in beneficenza all’ospedale pediatrico di Padova. Useremo lanterne biodegradabili per non inquinare. Ovviamente – conclude – il lancio avverrà solo dalle zone di pianura, per evitare dei problemi nei luoghi vicino ai boschi».

Fonte: Adnkronos

