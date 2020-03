Coronavirus, da Vo’ si attende una risposta chiave

Oggi a Vo’ Euganeo (Padova) dalle ore 9:00 fino alle ore 18:00, verranno eseguiti i nuovi test tampone per aiutare la ricerca, che, spiega il Comune in una nota «rappresenta un’opportunità unica per definire numerosi parametri e aspetti dell’ infezione. I test – prosegue la nota – si eseguiranno presso le scuole elementari di Vò seguendo questo calendario:

-Venerdì 06 marzo: Residenti Vò capoluogo

-Sabato 07 marzo: frazioni di Zovon e Cortelá

-Domenica 08 marzo frazioni di Vò Vecchio e Boccon

Si raccomanda la massima partecipazione».

L’importanza dello screening, «unico al mondo», è stata spiegata dal sindaco e farmacista di Vo’ Giuliano Martini e dall’Università di Padova, che parteciperà. Le informazioni ricavate dai risultati, spiegano, saranno fondamentali per ridurre la diffusione del virus e anche per studiare eventuali nuove e più efficaci misure da riprodurre anche su scala nazionale e internazionale.

(Ph. Imagoeocnomica)