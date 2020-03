Adesca 14enne sui social: pedofilo veneziano arrestato

E’ partita dall’adescamento on line di

una quattordicenne l’operazione Sickboy del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cagliari, su tutto il territorio nazionale, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato. Gli agenti hanno

arrestato un 33enne residente in provincia di Venezia, ritenuto responsabile di detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori sui social e hanno denunciato altri sette soggetti per adescamento di minori.

La ragazzina riceveva via social da diversi utenti messaggi a sfondo sessuale e immagini di natura pornografica. Le perquisizioni informatiche effettuate dagli specialisti della Polizia Postale e

delle Comunicazioni hanno portato al 33enne, trovato in possesso di ingente quantità di immagini di natura pedopornografica.