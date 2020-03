L’oroscopo della settimana (9-15 marzo): Gemelli, basta rimpianti!

♈-ARIETE

DAI RETTA A MARTE!

Nella gestione del patrimonio ci sono decisioni da prendere e probabilmente seguire la vecchia via, come hai fatto finora, non rientra più in parametri di convenienza. Venere e Urano, in combutta, sono dell’idea che dovresti osare di più e lanciarti a corpo morto in iniziative ardimentose e promettenti. Marte, il tuo pianeta guida, è nelle vicinanze di Giove e vorrebbe che tu puntassi ad una maggiore redditività finanziaria. Dagli retta!

♉-TORO

DECISIONI DRASTICHE E FORTUNATE

La Prima delle congiunzioni importanti della settimana è nella Prima Decade del tuo Segno: si tratta di Venere e Urano che si abbracciano ed essi allora comportano un alleggerimento gentile delle iniziative un pochino toste che Urano ti aveva imposto… (L’altra congiunzione interessa il Sole e Nettuno nei Pesci) Nei campi come l’amore, i denari, la gestione dei beni al Sole confida in Venere, che è la vera patrona di casa all’interno del Segno!

♉-GEMELLI

ABBANDONA I RIMPIANTI

Favorita da Mercurio, che ora occupa i gradi finali del Segno amico dell’Aquario, per te in settimana gli scambi, la comunicativa e i legami amichevoli avranno una nuova verve e una vitalità assai pronunciata. Forse hai qualche rimpianto su situazioni d’amore che si sono spente da qualche tempo, ma è abbondantemente ora che tu cancelli del tutto questi sentimenti. Per prepararti a vivere delle situazioni del tutto nuove, e vincenti.

♋-CANCRO

POSPONI DELIBERE FINANZIARIE

Il consiglio che mi sento di darti in questa settimana è quello di non prendere affatto decisioni vincolanti nel delicato campo economico. Le opposizioni dal Capricorno, fra cui quelle specifiche di Giove e di Marte, non sono propizie a delibere che ti diano consistenti frutti. La voglia di rinnovare certe condizioni che Sole e Nettuno positivi ti suggeriscono deve essere bilanciata da una chiarezza adamantina sulle finalità che vorrai conquistare.

♌-LEONE

CREA UN TEAM AFFIATATO

L’intesa, la comunanza di idee e di propositi interessanti è l’asso nella manica nel lavoro, per saldo consolidamento della tua posizione lavorativa. Crea comunità, simbiosi emotiva, comunanza di scopi e di metodi per dare al tuo staff le carte giuste per giocare con facilità e brio una mano vincente. Inserisci valori complici e ludici nel team, che saprà allora rispondere con slancio e con vigore alle tue sollecitazioni. Non dimenticare il partner.

♎-VERGINE

FAMA IN ESPANSIONE

In settimana nel tuo bel Segno ci sarà la Luna Piena: lunedì 9, nel 19°esimo grado della Vergine. Quindi aspettati una fase di ottima visibilità e di una popolarità che si allargherà a macchia d’olio in ogni direzione, non solo nel campo che tu preferiresti. Aspettati che si parli di te anche in settori che non avevi previsto, perché ciò farà comunque il tuo gioco. Le conseguenze ora potrebbero essere impensabili, diverse, ma ricche di ottime opportunità.

♐-BILANCIA

MERCURIO T’ISPIRA

E’ Mercurio il tuo attuale mentore, da quando occupa la fine del Segno dell’Aquario della tua stessa valenza d’Aria. Ora non è più retrogrado e quindi può elargirti le sue doti dinamiche e vivaci in piena padronanza di sé. Sai essere acuto, accorto e tempestivo nelle scelte che adesso ti toccherà fare, specialmente quelle domestiche e familiari. Ti ricordo che San Filippo Neri diceva: ”Fate i buoni, se potete!”. Tu ora forse dovresti fare altrettanto.

♐-SCORPIONE

INTENSE SPINTE CELESTI

In amore, se le cose fra voi due hanno una fase di calo nell’interesse reciproco e nella confidenza, potresti prospettare alla tua metà un periodo sabbatico, che consenta aggiustamenti, ripensamenti e che comporti anche, forse, l’ indispensabile nostalgia dello stare insieme…Mentre Sole e Nettuno nei Pesci vogliono cambiare le tue modalità nell’amore, Venere e Urano sono più drastici e radicali. Quale compagine saprà vincere?

♑-SAGITTARIO

INTENSIFICA AMICIZIE SCANZONATE

Cambiare location lavorativa, cambiare alloggio, luoghi dove si svolgono interessanti attività, sedi di palestre e di sport ora potrebbe rivelarsi una decisione oltremodo saggia. Sei probabilmente annoiato del solito tran tran e qualche novità potrebbe rendere il clima delle tue giornate maggiormente elettrizzante. Mercurio afferma che avresti bisogno di compagnie e comitive più giovani, più divertenti e scanzonate.

♑-CAPRICORNO

FIDATI DELLE TUE PERCEZIONI

In settimana, esattamente sabato 14, Marte – ospite del Segno – si metterà in un positivo contatto di sestile con Nettuno. Quindi mettere la tua energia fisica e mentale al servizio del curiosissimo Nettuno, con l’avvallo di un Giove capricornino, potrebbe voler dire che saprai indirizzare la tua ricerca verso situazioni che stanno rapidamente cambiando le carte in tavola, individuando dove andranno a parare. Fidati del tuo lucido e sicuro istinto.

♒-ACQUARIO

PUNTA AL SODO

Mercurio, di stanza adesso nella tua ultima decade, torna mercoledì 11 in moto diretto, abbandonando la retrogradazione, e quindi si troverà in grado di spingere, e sostenere al meglio, le situazioni e le faccende che per te sono in marcia e in delicata fase di lavorazione. Hai forse la necessità di accelerare il processo e di muoverti con maggiore solerzia, evitando di perder tempo con le minuzie: punta al sodo, come al solito in verità, e andrà benone.

♓-PESCI

SOLE E NETTUNO SI ABBRACCIANO

La congiunzione strettissima e l’abbraccio che si scambiano il Sole e Nettuno circa a metà del Segno, per tutti è foriera di interessanti cambiamenti di rotta ma per te in particolare è una svolta epocale: nelle cose che stai facendo occorre avere una prospettiva più ampia, occorre adottare definitivamente un’altra politica! Il Sole poi ha bei legami con Giove, incentivando la fortuna, e con Plutone, che ti consente di riciclare la tua energia.

