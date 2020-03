Servizi sociali, ecco come il Veneto resiste all’emergenza

Mense chiuse e pasti distribuiti all’esterno. Accessi bloccati per i nuovi arrivi al ricovero notturno. Anche i servizi dedicati ai senza fissa dimora e alle persone in difficoltà risentono dell’emergenza coronavirus e delle restrizioni decise dal governo. Le Caritas di Vicenza e Padova hanno applicato una serie di limitazioni, mentre altri servizi, come il doposcuola, la distribuzione del vestiario e le attività di inclusione e i laboratori, sono sospesi. Ai centri di ascolto, per casi emergenziali, vengono fissati incontri su appuntamento telefonico. Mentre a Verona ci si attiva prima di tutto per salvaguardare le persone anziane.

Ricovero notturno: posti limitati

Lorenzo Facco, responsabile area grave marginalità della Caritas di Vicenza, spiega che le maggiori difficoltà sono legate al ricovero notturno: «Avevamo numeri importanti, circa 67 persone, tra cui molti lavoratori che però hanno contratti deboli e non sono in condizione di accedere al mercato immobiliare. A chi invece ha una capacità economica più importante ho chiesto di aiutarmi e uscire dalla struttura per trovarsi una stanzetta in b&b o in albergo, consentendoci di avere meno densità nelle camere. Molti, stranieri e italiani, hanno risposto con responsabilità. Qualcuno invece forse si è spaventato ed è sparito. Di fatto ora abbiamo 42 ospiti in 5 camere, distanziati l’uno dall’altro. L’accesso è singolo e sono messi nella condizione di entrare direttamente in camerata e arrivare al proprio letto senza creare affollamento nella sala tv. Dall’emergenza però non abbiamo più accettato nuovi ingressi. A tutela di chi conosciamo e che non manifesta sintomi. Tra l’altro le 42 persone vengono monitorate e i volontari hanno tutte le indicazioni e i numeri nel caso da attivare». Qualche difficoltà c’è anche per dare risposta ai nuovi arrivi: «Spiace non avere la capacità di rispondere al ragazzo che cerca lavoro e si trova smarrito nell’impossibilità di accedere alle strutture, a chi ha bisogno del centro per l’impiego che è chiuso, come i servizi collegati. E poi ai ragazzi che vorrebbero avere un posto caldo, come domenica che pioveva: ne abbiamo accolti una decina in una sala, dieci nell’altra nel rispetto delle distanze. Oltre non potevamo andare».

Nuove modalità per mensa e docce

Anche alla mensa della Caritas sono cambiate le modalità del servizio. «Non si svolge come usualmente con l’ingresso nella sala che ospita circa 90 posti ma all’esterno, sotto la grande tettoia, distribuendo cestini perchè possano mangiare fuori. Ci siamo anche dotati di contenitori, da gastronomia, in cui è possibile tenere il cibo al caldo. Si tratta di pasti espressi, preparati e inscatolati che portiamo fuori creando ordine nella distribuzione e nel far fluire le persone. Altro passaggio, garantiamo la supervisione del quartiere per evitare che si trovino in giro scatolette dei pasti abbandonate: le raccogliamo noi». Ripristinato anche il servizio lavanderia e soprattutto docce: «I volontari che ci aiutano filtrano gli arrivi, non c’è fila e si registrano all’esterno: vengono chiamati uno alla volta nei sei posti doccia, che sono divisi e accessibili singolarmente. Una volta uscito l’utente lo spazio viene sanificato con un prodotto ad hoc che abbiamo cercato attraverso l’azienda che si occupa della sanificazione dei nostri ambienti. Il prodotto viene spruzzato alle pareti, su pavimenti, porta e maniglie e nell’aria e ha una azione immediata: in due minuti la doccia è accessibile nuovamente. Il tutto funziona ovviamente con asciugamani usa e getta e calzari salva scarpa».

A Padova accessi a gruppi

LI volontari restano comunque in servizio «da due anni avevamo già delle disposizioni precise in tema di pulizia e igiene» precisa Facco ma i numeri sono ovviamente in calo: «Prima c’era una presenza giornaliera di 60 persone ogni pomeriggio. ll servizio docce inoltre contava 200 utenti a settimana, ora scesi a 90. Anche il segretariato sociale e di ascolto, che raccoglie i bisogni delle persone, di norma ha una sala affollatissima. Adesso abbiamo informato i ragazzi: quando arrivano in struttura devono attendere fuori e vengono ricevuti in un ordine più ampio». Situazione analoga alla Caritas di Padova dove si è registrato un calo importante degli accessi. «Soprattutto alle cucine economiche – spiegano – in questo momento è utilizzato dalle persone senza fissa dimora. Prima ci andavano anche altri, che sono soli, che ora preferiscono stare a casa. L’accesso è contingentato e sono cambiate le disposizioni dei tavoli in modo che le distanze siano rispettate. Si accede in piccoli gruppi. I pranzi di solidarietà alla domenica sono sostituiti dalla distribuzione di cestini con il cibo, anche perchè non è possibile mangiare nei centri parrocchiali che sono chiusi». Per quanto riguarda i centri di ascolto sul territorio le disposizioni della Caritas padovana sono di valutare in base alle utenze, mentre i doposcuola sono sospesi. Contingentato il servizio docce così come la distribuzione del vestiario, di competenza delle parrocchie, con accessi limitati per poche persone alla volta.

Spesa a domicilio per gli anziani

La consegna a domicilio della spesa è il servizio per gli anziani a cui sta pensando il Comune di Padova. Gli assessori al sociale Marta Nalin e al commercio Antonio Bressa hanno convocato lunedì le associazioni di categoria del commercio e gli operatori della grande distribuzione: «Ci siamo posti il tema di come venire incontro alle esigenze delle persone anziane e vogliamo quindi stimolare pratiche di consegna a domicilio della spesa, anche creando sinergie con le associazioni di volontariato del territorio». A Verona invece il Comune ha incrementato i servizi domiciliari già attivi per gli anziani. Spiega l’assessore ai servizi sociali Stefano Bertacco: «In particolare l’assistenza e i pasti a domicilio, aumentati gli interventi e le ore di attività. Inoltre su proposta della Croce Rossa è in fase di sperimentazione un progetto con la possibilità di attivare un numero di telefono per la consegna a domicilio della spesa e dei medicinali. Si tratta di un servizio estensibile a tutta la popolazione anziana priva di un contesto familiare e potrebbe riguardare anche persone in quarantena. Infine, su proposta di un’associazione di volontariato che gestisce un centro anziani ‘Protagonisti nel Quartiere’, è in fase di avvio per alcuni anziani che vivono soli l’attività di consegna di generi alimentari e farmaci». A Treviso invece tutto funziona come sempre. L’assessore ai servizi sociali Gloria Tessarolo assicura che c’è già una rete operativa in grado di sostenerli: «Abbiamo 200 gli anziani, in situazione di fragilità, già in assistenza domiciliare, e comunque basta contattare il Comune e siamo pronti ad intervenire, valutando i casi, o direttamente con gli assistenti sociali o con le associazioni di volontariato, la Caritas, i centri di ascolto e la rete del territorio». Alcuni comuni hanno attivato una linea telefonica dedicata: state valutando la possibilità? «Ci sono già tante linee attive disponibili. Aprire nuovi servizi in emergenza è un rischio se non vengono sufficientemente comunicati e soprattutto che ad entrare in casa degli anziani poi, come è già successo nell’emergenza, siano persone che non hanno nulla a che fare con istituzioni e servizi sociali».