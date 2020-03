Burioni: «Fuga notizie può aver favorito contagio. Follia pura»

“Follia pura. Si lascia filtrare la bozza di un decreto severissimo che manda nel panico la gente che prova a scappare dalla ipotetica zona rossa, portando con sè il contagio. Alla fine l’unico effetto è quello di aiutare il virus a diffondersi. Non ho parole”.

Così il virologo Roberto Burioni ieri notte su Twitter, dopo la diffusione della bozza del decreto “zone rosse”. Il fatto ha provocato l’affollamento della stazione di Milano da parte di persone che volevano uscire dalla Lombardia. Ma la forte azione di governo non sembra aver scalfito l’indifferenza degli italiani: “Mentre vi scrivo vedo dalla finestra che si sta giocando una partitella di calcio. Vi imploro: state a casa, uscite solo per motivi indispensabili” ha scritto Burioni in tarda mattinata.