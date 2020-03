Cnn: «Bozza del decreto arrivata da Regione Lombardia»

E’ bufera sul caso della bozza del decreto “zona rossa” che è stata diffusa alcune ore prima dell’approvazione del governo, provocando il panico nelle stazioni lombarde, in particolare a Milano. Il sito della Cnn, riportando la notizia, ha scritto di averla ricevuta “dall’ufficio stampa della Regione Lombardia“. Poi, in un secondo momento, ha aggiunto “also“, spiegando cioè di averla ricevuta “anche dall’ufficio stampa della Regione Lombardia“.

Il primo giornale a dare la notizia del blocco della Lombardia e di altre 14 regioni è stato Corriere.it con un articolo a firma di Fiorenza Sarzanini, giornalista di punta del quotidiano di via Solferino. Qualche minuto dopo il Corriere.it, la notizia del contenuto del decreto – questa volta senza fima – è stata pubblicata anche dagli altri principali quotidiani online: a partire da Repubblica.it. Quindi è stata la volta delle agenzie di stampa, e dei quotidiani internazionali.

“L’ufficio stampa della Regione Lombardia ha appreso i contenuti della bozza del Dpcm dell’8 marzo” sull’emergenza coronavirus “dai principali quotidiani online. Pertanto, da parte nostra, non è stata fatta alcuna anticipazione. Sono quindi del tutto infondate le ricostruzioni giornalistiche di un broadcaster internazionale a cui è stata chiesta immediata rettifica”. Lo precisa in una nota l’ufficio stampa della Regione Lombardia, in riferimento a quanto riportato dalla Cnn.