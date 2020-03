Meteo: nuvoloso ma senza piogge. Temperature giù

Fino al pomeriggio cielo molto nuvoloso o coperto, di sera parziale diminuzione della nuvolosità.

Precipitazioni. Sui monti probabilità medio-bassa (25-50%); si verificheranno tra il mattino ed il pomeriggio, saranno modeste/sparse e discontinue, sulle Dolomiti neve fino a tutti i fondovalle mentre sulle Prealpi quota neve in prevalenza a 700/1000 m. Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per modeste piogge locali durante il pomeriggio.

Temperature. Rispetto a domenica e alla norma di notte saranno più alte e di giorno più basse, anche sensibilmente.

Venti. Deboli/moderati. Sulla pianura fino al mattino proverranno da sud-est ma andando dalla costa alla pedemontana tenderanno a disporsi da nord-est, tra il pomeriggio e la sera in rotazione da nord-ovest. Sui monti con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

martedì 10. Alternanza di nuvole e rasserenamenti; sulla pianura fino all’alba nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Venezia e locali altrove, in dissolvimento al mattino e localmente in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Sulla pianura assenti. Sulle Prealpi fino a metà giornata assenti; dal pomeriggio probabilità bassa (5-25%), saranno locali/modeste e di breve durata con quota neve a 1200/1500 m. Sulle Dolomiti dal mattino probabilità medio-bassa (25-50%); saranno sparse/modeste e discontinue, nevose a tutte le quote.

Temperature. Rispetto a lunedì sulle Dolomiti fino all’alba saranno in calo leggero/moderato e successivamente con andamento irregolare, altrove con andamento irregolare di notte ed in aumento anche sensibile di giorno.

Venti. Sulla pianura moderati da ovest. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da moderati/tesi a tesi/forti col passar delle ore, da nord-ovest.

Mare. Calmo.

Tendenza

mercoledì 11. Precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, sulla pianura alcune nebbie fino al mattino e di sera, temperature in aumento sui monti mentre sulla pianura avranno andamento irregolare di notte ed aumenteranno di giorno.

giovedì 12. Nuvolosità in graduale aumento senza precipitazioni, sulla pianura alcune nebbie fino al mattino e di sera, temperature in aumento.