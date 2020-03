Serie A: l’Hellas cade al Ferraris

La Sampdoria batte in rimonta per 2-1 il Verona in un match valido per la 26esima giornata di Serie A,

disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, senza spettatori per l’emergenza legata al Coronavirus. Al vantaggio degli ospiti con Zaccagni al 32′, replica Quagliarella con una doppietta al 77′ e all’86’ su calcio di rigore. In classifica i blucerchiati salgono al sedicesimo posto con 26 punti, mentre i blucerchiati restano fermi a quota 35 in ottava posizione insieme al Parma.

(Ph Trasfermarket)