Treviso e Padova, i sindaci: «Comunità, fiducia e forza»

Molto senso di responsabilità nelle parole di Mario Conte e Sergio Giordani, rispettivamente primi cittadini di Treviso e Padova, con Venezia incluse nelle zone rosse dal decreto varato da governo Conte questa notte.

«Come sapete, da oggi sono in vigore le nuove disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, valide fino al prossimo 3 aprile. Nelle prossime ore vi darò tutti gli aggiornamenti del caso. Vi chiedo di affidarvi soltanto, per avere informazioni e chiarimenti, ai canali ufficiali. Sappiate comunque che io, così come tutti gli altri sindaci e gli Amministratori del territorio, siamo e saremo a disposizione dei cittadini. Questo periodo passerà: serve pazienza, senso di comunità e responsabilità» ha scritto poco prima delle 10 su Facebook Conte, dopo aver elencato le misure principali a cui i cittadini dovranno attenersi.

Nel tardo pomeriggio è stata diffusa questa nota: “Il Consiglio Comunale di Treviso, alla luce delle disposizioni urgenti contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo e in attesa di risposte alle legittime istanze di chiarimento rivolte da cittadini e istituzioni al Governo, invita la cittadinanza ad osservare le misure con grande senso di responsabilità e a rispettare le norme precauzionali prescritte dal Ministero della Salute per contenere il contagio da virus COVID – 19″.

Il sindaco Mario Conte, la Giunta e i membri del Consiglio Comunale resteranno a disposizione della cittadinanza per veicolare puntualmente tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme cercando di chiarire ogni eventuale dubbio interpretativo.

Prima della conferma del decreto, circa alle 23 di ieri, accorato messaggio di Giordani ai padovani: «Come sempre garantiremo lealtà e collaborazione alle autorità competenti nel primo interesse dei padovani, e profonderemo il massimo impegno già da domani, domenica, per fare quanto possibile dentro quelli che sono i nostri ruoli per essere al fianco della comunità cittadina in ogni modo. Informando, supportando, difendendo e lavorando per tutelare le persone più fragili a partire dai nostri anziani e dalle nostre famiglie. Ai cittadini di Padova voglio dire che siamo una grande città, una comunità fortissima, con un grande senso civico e con enormi energie in grado di superare qualsiasi sfida – e conclude – Io non ho partito né un capo politico, i miei unici interlocutori sono i padovani, per loro farò il massimo e li difenderò ora nell’emergenza così come quando l’avremo superata con tutta la forza che sarà necessaria».