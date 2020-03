Venezia chiusa per coronavirus. E per decreto

Evitare gli spostamenti per motivi di turismo elle zone indicate dall’articolo 1 del Dpcm e cioè in tutta la

regione Lombardia, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara e Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, meta dei turisti di tutto il mondo). E’ quanto indica il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in una nota. Vanno, quindi, evitati l’entrata in quei territori, l’uscita dagli stessi e gli spostamenti al loro interno. I turisti italiani e stranieri che già si trovano lì devono limitare gli spostamenti allo stretto necessario, in particolare per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.

Poichè gli aeroporti e le stazioni ferroviarie nelle zone elencate nell’articolo 1 rimangono aperti, i turisti, riferisce il Mit, potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico sui siti delle compagnie di trasportoterrestre, marittimo e aereo. Nel resto del territorio nazionale, i turisti sono tenuti a osservare le cautele indicate dalle autorità sanitarie e le raccomandazioni e le limitazioni valide per la generalità della popolazione.

(Ph Francesco_ilgallo – Instagram)