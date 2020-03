Brugnaro: «Massima disponibilità al governo»

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro abbassa i toni alzati da lui stesso dopo il terzo decreto del governo che costituisce tre zone rosse in Veneto, blindatissime: Venezia, Padova e Treviso. «Siamo presenti per applicare il DPCM di Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Covid2019‬ – ha affermato in un video pubblicato su Facebook -. ‪Invito i sindaci del Comune di Padova Sergio Giordani e del Comune di Treviso Mario Conte ad una riunione in settimana per affrontare insieme l’emergenza come una grande comunità metropolitana. C’è massima collaborazione e disponibilità tra tutte le autorità e con le categorie».‬

«Ce la faremo. Venezia è sempre ripartita: lo dimostrano il Teatro La Fenice e la Chiesa del Redentore. Quando sarà finita – conclude Brugnaro – faremo una grande festa dedicata ai nostri anziani e ai nostri bambini».