Asiago, lezioni di fitness online per gli studenti a casa

Il professore di scienze motorie dell’istituto “Mario Rigoni Stern” di Asiago Daniele Basso ha avuto un’idea per andare incontro a chi, come lui, si trova a dover passare la maggior parte del proprio tempo in casa. In questi giorni di emergenza Coronavirus sta infatti postando sulla sua pagina Facebook dei video con una serie di lezioni, dedicate soprattutto ai suoi studenti che in queste settimane non possono essere a scuola. Un’iniziativa che incarna perfettamente lo spirito di adattamento e l’estro imprenditoriale tipico dei veneti.

Maurizio Colman, Consigliere regionale del gruppo Lega, commenta così in una nota l’iniziativa del prof Basso: «Proprio in quell’istituto scolastico ho lavorato per alcuni anni. Tutte le mattine alle 10 in punto il professor Basso dà appuntamento agli studenti dell’istituto, ma anche all’intero popolo digitale, utilizzando anche strumenti di fortuna, bottiglie piene d’acqua come pesi e manici di scopa come manubri, nell’attesa che riprendano le lezioni istituzionali. Basso ha dimostrato un incredibile spirito di servizio: si è rimboccato le maniche per dare, con i mezzi che aveva a disposizione, una continuità didattica ai suoi studenti. Poteva anche starsene a casa e aspettare che l’emergenza passasse, ed invece si è comportato “da venet”‘, mettendosi a disposizione per la sua comunità».

«È bello vedere come, per i nostri concittadini, la necessità in molti casi diventi virtù. Pochi mezzi – conclude Colman – ma tanta creatività e voglia di fare: la cifra dell’estro imprenditoriale veneto da sempre, che nemmeno con l’epidemia che ci costringe in casa può essere domato».