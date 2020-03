Este e Verona piene di gente: «Se non capiscono fate voi i vigili»

Nonostante ci siano molti influencer che sui social minimizzano la situazione Coronavirus e fanno uscite davvero infelici, ce ne sono altrettanti che chiedono ai loro follower di attenersi alle regole e di non uscire di casa. Ma c’è anche chi fa di più. Cristina Fogazzi, in arte Estetista Cinica, ha chiesto alle persone che la seguono di fare da “vigili”: «Se le persone non capiscono segnaliamo. Sgridate la vostra amica scema che ancora sottovaluta la situazione», è il messaggio. Inoltre ha invitato tutti ad inviarle foto di situazioni fuorilegge con assembramenti di persone nei vari centri città durante l’aperitivo. Due delle foto pubblicate da Cristina riguardano il Veneto.

La prima è la situazione in piazza Bra a Verona sabato sera: gremita di gente, soprattutto giovani, che di certo non rispettano la distanza di sicurezza consigliata.

La seconda, se possibile, è addirittura peggio: si tratta della situazione durante l’happy hour a Este, paese a pochi chilometri da Vo’ Euganeo.