Il Comune di Treviso ha pubblicato sui propri canali social questo video molto chiaro con tutte le cose che si possono fare, quelle che si devono evitare e quelle vietate con le nuove disposizioni del governo per il coronavirus.

«Si può agire tutti insieme per risolvere il prima possibile l’emergenza sanitaria. Non si può agire con egoismo o evitare di usare il buon senso e di rispettare le norme». Ricordiamo che queste regole valgono per tutte le zone rosse, comprese Padova e Venezia.