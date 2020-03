Coronavirus: Ordine medici Roma, ‘serve massima attenzione su Capitale’

Roma, 9 mar (AdnKronos Salute) – “Serve la massima attenzione su Roma. Per ora non c’è nessun focolaio ma, nei casi accertati di Covid-19, link epidemiologici con focolai del Nord. E’ importante però sapere che c’è un rischio di aumento dei casi e quindi vanno seguite tutte le raccomandazioni previste dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità”. Lo sottolinea all’AdnKronos Salute Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Roma e provincia.

Oggi c’è stata una riunione di emergenza dell’Ordine sul coronavirus, in cui è emersa la necessità di “evitare troppe ordinanze e circolari una dietro l’altra”, ha evidenziato Magi. “Ieri ho sentito il ministro della Salute Speranza e gli ho suggerito che occorre una voce univoca e autorevole. Credo che proprio il ministero e l’Iss possano essere questa voce”.