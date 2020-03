Coronavirus, Azzolina: «Scuola, attività sospese fino al 3 aprile»

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha appena annunciato l’estensione delle misure di contenimento del #Coronavirus su tutto il territorio nazionale. Sarà un’unica grande zona protetta. La decisione riguarda anche le scuole: le attività didattiche sono quindi sospese in tutto il Paese fino al 3 Aprile». Lo afferma su Facebook la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, annunciando che «già a partire dalle prossime ore forniremo a tutti informazioni più dettagliate, come abbiamo fatto in questi giorni. È una misura dolorosa ma necessaria, che condivido. Mi impegno a stare ancora più vicino a studenti e personale scolastico. Andremo avanti affrontando insieme questa emergenza. Le attività si sospendono -conclude – ma #lascuolanonsiferma».

(ph: imagoeconomica)