Coronavirus, Variati: «Basta con tesi veneta che i soldi valgono più della vita»

«In queste ore vedo emergere dal Veneto una tesi pericolosa, sbagliata e anche miope: quella che antepone alle preoccupazioni per la sicurezza e la salute pubblica quelle per l’economia. E invece, la priorità è una sola: limitare il diffondersi del contagio. Con questa logica: si può circolare, se necessario. Ma bisogna evitare di farlo, se possibile». Queste le parole affidate ad un post Facebook dal sottosegretario dell’Interno ed ex sindaco di Vicenza, Achille Variati.

«Non è il momento delle polemiche, dei protagonismi – aggiunge -. Per questo mi chiedo: quando il presidente della regione Veneto Luca Zaia polemizza duramente con le misure di emergenza varate dal Governo sta facendo un buon servizio o un cattivo servizio all’interesse pubblico? Che effetto producono le sue critiche all’utilità delle misure varate dal Governo? Serve una prudenza assoluta. Il Governo aiuterà le attività che stanno subendo e subiranno danni, con le risorse molto significative che in questi giorni vengono stanziate. Ma se il virus non viene fermato, la crisi economica sarà solo più profonda e pesante. E quindi: la priorità per tutti, adesso, deve essere salvare le vite».