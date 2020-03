Coronavirus in Veneto: 771 casi positivi, 21 decessi e 37 dimessi

Pubblicato il bollettino della regione Veneto aggiornato ad oggi, lunedì 9 marzo. Sono di 744 casi positivi (+58 rispetto a ieri), in gran parte asintomatici, 237 ricoverati di cui 51 in terapia intensiva, 30 dimessi, e 20 decessi in totale». Considerando le province a Belluno ci sono 26 casi (+ 3 rispetto a ieri), a Padova 184 (+ 13 rispetto a ieri), a Rovigo 6 (nessuna variazione rispetto a ieri), a Treviso 141 (+15 rispetto a ieri), a Venezia 133 (+1 rispetto a ieri), a Verona 79 (+13 rispetto a ieri e a Vicenza 56 (+4 rispetto a ieri). 27 sono ancora in fase di assegnazione.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 19 +++

Nuovo bollettino della regione Veneto aggiornato alle 19: sono stati registrati 771 casi positivi al coronavirus (più 27 casi rispetto alla rilevazione di questa mattina). Di questi 203 sono ricoverati, 61 dei quali in terapia intensiva; dal 21 febbraio 37 sono stati dimessi dalle strutture ospedaliere e 21 deceduti. A Padova il maggior numero di casi con 186 positivi, seguita da Venezia 145, Treviso con 142 casi.