Coronavirus, Zaia: «Rispettiamo le leggi. Ma vogliamo capirle»

Dopo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il giorno dopo le grandi polemiche seguite al’ultima decisione del governo sul coronavirus, anche il presidente del Veneto Luca Zaia smorza i toni sul decreto zone rosse che egli stesso aveva definito «irrazionale». «In Veneto rispettiamo le misure restrittive decise: io sto a Treviso in una zona rossa e ieri sera alle 18 tutti i locali erano chiusi – ha detto Zaia ai microfoni di RadioAnch’io – . Ogni tanto qualcuno ci dà dei “veneti tignosi” perché vogliamo capire le cose, ma noi quando vengono fatti i decreti, le leggi le vogliamo capire, perché da noi le leggi si applicano, non è che da noi “fatta la legge trovato l’inganno”. E’ stato fondamentale che il governo tramite il ministero dell’Interno abbia emesso la direttiva che specifica molte cose ad esempio sulle merci e sulla movimentazione delle persone – ha spiegato – adesso dobbiamo andare avanti con un lavoro di squadra e continuare a isolare i cittadini, per questo ribadisco il mio appello ai cittadini».

«Perché la vera cura, la vera terapia intensiva è il nostro comportamento, uscire il meno possibile senza creare allarmismi: facciamo in modo di applicare le regole che le autorità ci danno e per autorità intendo il Mondo scientifico – ha concluso Zaia – , un appello al Mondo scientifico è che ci diano direttive univoche».

(Ph. Facebook – Luca Zaia)