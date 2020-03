«Coronavirus, Zaia responsabile dei comportamenti scorretti»

«Abbiamo fatto di tutto per essere collaborativi con la giunta regionale e lo siamo stati anche quando abbiamo denunciato la sanità privata, che ha continuato ad agire come se non ci fosse l’emergenza, “importando” pazienti dalla Lombardia, e la Regione che non ha imposto lo stop agli interventi non urgenti per i pazienti provenienti da fuori regione in mobilità sanitaria. Ora però le cose sono cambiate: con il suo attacco frontale al governo, Zaia ha passato il segno. La contrarietà di Zaia alle zone arancioni di Padova, Treviso e Venezia è un atto irresponsabile, non privo di conseguenze». Lo premettono Piero Ruzzante, Cristina Guarda e Patrizia Bartelle, consiglieri regionali del coordinamento Veneto 2020, che si rivolgono direttamente al presidente della Regione: «è ora che ti assumi le tue responsabilità: sei un presidente di Regione, con il tuo atteggiamento contrario all’impostazione del governo stai già producendo mostri. Oggi hai di nuovo cambiato idea, sappi che a volte il silenzio è d’oro. Le tue parole creano confusione e rischiano di favorire comportamenti non corretti e non in sintonia con il dpcm. Questa è la responsabilità che ti stai assumendo e di cui dovrai rispondere».

I tre consiglieri regionali hanno formalizzato la loro richiesta in un’interrogazione indirizzata a Zaia, in cui è richiesto al presidente di garantire la massima collaborazione col governo per assicurare la piena operatività del decreto. «Viene da chiedersi se è lo stesso Zaia che quattro giorni fa chiedeva che tutto il Veneto fosse inserito nella zona rossa. Quello che colpisce è che le parole di Zaia e della Confindustria di Padova e Treviso sono i primi nemici dell’economia. Per un motivo lampante: l’economia non riparte se non sconfiggiamo il coronavirus. Gli atteggiamenti anti-scientifici di chi dice “va tutto bene madama la marchesa” rischiano di produrre un ritardo nel nostro obiettivo comune, per il quale dobbiamo tutti marciare uniti: la sconfitta del virus».

«Prima la salute. La gravità della situazione è sotto gli occhi di tutti, abbiamo a fianco a noi l’esempio di cosa voglia dire una sanità in ginocchio. Sono 2.217 i ricoverati in Lombardia per coronavirus, di cui 399 in terapia intensiva (40 in più nella sola giornata di ieri). Il conto dei decessi è giunto ieri a 257. Sono cifre impressionanti, che danno l’idea della dimensione dell’emergenza che ci troviamo ad affrontare. Non c’è spazio per la polemica, questo è il tempo della responsabilità. Fa specie – concludono Ruzzante, Guarda e Bartelle – che il governatore lombardo, il leghista Fontana, attacchi anche lui il governo ma per ragioni opposte, cioè chiedendo misure più restrittive. Almeno si mettessero d’accordo tra loro».