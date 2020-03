«Decreto “zone rosse”, conseguenze pesanti ma meglio prevenire»

«Il fatto che ci venga detto che la situazione sanitaria in Veneto è al momento sotto controllo non significa che il rischio di diffusione del virus sia scomparso». Lo afferma il sottosegretario all’Economia e candidato sindaco a Venezia Pier Paolo Baretta, in una nota affidata a Facebook. «Tanto più che la rapidità del contagio dipende proprio dalle relazioni interpersonali e dai contatti non solo tra i cittadini veneti ma anche con il resto del territorio. Almeno in questo momento è meglio mettere al primo posto la prevenzione che mettere a rischio la salute pubblica del Veneto e dell’intero paese».

«È chiaro che più restrittive sono le misure e più le conseguenze economiche sono pesanti e vanno affrontate con gli interventi già preventivati e altri ancora, mettendoci dalla parte delle famiglie, delle imprese, dei lavoratori – conclude Baretta -. Ma solo se sconfiggiamo il virus riusciremo a ripartire».

(Ph Imagoeconomica)