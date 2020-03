Brosio contro chiusura chiese: «Gesù uccide il virus»

Il giornalista e scrittore Paolo Brosio ha criticato la scelta di sospendere le messe e il divieto di bagnarsi nell’acqua santa per evitare il contagio del coronavirus. «L’acqua santa non è infetta – ha ribadito ieri a Domenica Live da Barbara D’Urso, ripetendo concetti già espressi a RadioDue – Gesù uccide il virus. I supermercati sono aperti, i bar sono aperti, i ristoranti sono affollati, perché proprio le chiese devono restare chiuse? Non mi sembra che le chiese siano focolai. Ma che fede abbiamo in Cristo? Non c’è più eucarestia fino a 3 aprile. Arriveremo alla Pasqua che non ci sarà messa».