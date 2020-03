Aria pulita, ancora semaforo verde in tutto il Veneto

Proseguono le buone notizie per quanto riguarda il livello di Pm10 in Veneto. Secondo il bollettino Arpav infatti fino a giovedì 12 marzo ci sarà i semaforo verde su tutta la regione, il numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite di 50 µg/m3 è inferiore a 4, il che significa aria pulita. Sicuramente la pioggia ha fatto la sua parte, ma soprattutto il minore uso di auto dovuto all’emerenza coronavirus ha contribuito a questo risultato. Un paradosso considerato che l’aria pulita coincide con un periodo in cui bisogna stare in casa.