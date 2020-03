I 5 migliori giochi da tavolo da fare in casa

Lo ha detto anche Fiorello: «State a casa, giocate a Risiko». Per evitare il panico e le inutili polemiche, meglio attenersi alle indicazioni e riscoprire alcune attività da fare in famiglia o con gli amici. Ecco 5 consigli:

RisiKo!

Inventato nel 1957 dai francesi, con il nome molto modesto di “La conquista del mondo”, arrivò in Italia nel 1968. È sicuramente il gioco da tavolo più famoso, in tutte le sue innumerevoli versioni. La plancia su cui si sviluppa una partita di RisiKo! rappresenta il mondo suddiviso in 42 territori raggruppati in 6 continenti. Ciascun territorio è rappresentato da una carta dei Territori, all’inizio della partita queste carte vengono distribuite tra i giocatori che prendono possesso dei territori assegnati loro dalle carte. Durante le partite un giocatore può conquistare un territorio posseduto da un altro giocatore attaccandolo con le proprie armate. È possibile attaccare un territorio solo da un territorio con esso confinante, nello scontro saranno coinvolte le armate del territorio da cui si sferra l’attacco e le armate del territorio attaccato. Sul Risiko sono stati anche scritti due libri: Gian Maria Masiero, “Risiko challenge! Tutto quello che c’è da sapere sul gioco di strategia più famoso del mondo”, Mursia, 2012. Roberto Convenevole e Francesco Bottone, “La storia di Risiko e l’anello mancante”, Novecento Giochi, 2002.

Scythe

Questo gioco è uno dei più venduti su Amazon e tra i più votati dagli utenti dei siti di nerd. È ambientato alla fine della la Prima guerra mondiale e come Risiko si basa su strategie simil-militari. Ogni giocatore rappresenta un personaggio che tenta di fare in modo che la propria fazione diventi la più ricca e la più potente nell’Europa dell’Est. I giocatori esplorano e conquistano il territorio, arruolano nuove reclute, producono nuove risorse e lavoratori, costruiscono strutture e dispiegano i mostruosi Mech. Il gioco contiene anche le regole: “Automa” per giocare da soli contro il gioco.

Briscola bastarda

Non è proprio un gioco da tavolo ma ogni età ha giustamente i propri miti e le proprie tradizioni. La briscola a chiamata semplice è conosciuta anche come Briscolone, Briscola in cinque, Bastarda, Briscola bugiarda, Briscola pazza, Giaguaro, due o Quintilio. La sua caratteristica più intrigante è che non si conoscono le squadre, bensì esse emergono durante il gioco a seconda delle strategie, come se ci fosse una spia segreta o un infiltrato.Si distribuiscono tutte le 40 carte senza determinare inizialmente alcuna squadra: ciascun giocatore ha quindi 8 carte e non è presente alcuna briscola scoperta sul tavolo. Il primo giocatore di turno dichiara o chiama una carta, cioè chiede una carta di rinforzo per la propria mano specificandone il valore, ma non il seme: così facendo si impegna a raggiungere 61 punti giocando (per quella mano, al termine della dichiarazione) in coppia col detentore della carta di rinforzo, contro gli altri tre (avendo peraltro il vantaggio di determinare la briscola). Inizia la dichiarazione: il giocatore a destra del mazziere che può o chiamare una carta o passare, e quindi rinunciare a chiamate successive. I giocatori successivi, fino al mazziere, devono a loro volta passare o chiamare una carta purché inferiore all’ultima carta chiamata. L’ordine delle carte è quello della briscola normale: Asso, Tre, Re, Cavallo, Fante, Sette, Sei, Cinque, Quattro, Due. Se due o più giocatori hanno chiamato, si effettua un altro giro tra tutti coloro che non hanno passato al giro precedente e così via finché non ne rimane uno solo.Qualora un giocatore chiami il 2 i giocatori successivi possono rilanciare solo chiamando a loro volta il 2 o, nel caso in cui si abbia in mano il 2 del seme che si vuole chiamare, è consentito chiamare la carta con il valore più basso non in proprio possesso, facendo così una chiamata “obbligata” (ad esempio se si hanno in mano il 2 e il 4 si potrà chiamare il 5 obbligato), incrementando però il numero di punti minimo che la coppia costituita dal chiamante e dal socio si impegna a raggiungere per vincere, purché superiore al numero di punti precedentemente chiamato. In caso di chiamata al due il rilancio parte da 62. Se il rilancio supera i 70 punti (a 71), i punti assegnati a vincitori e perdenti verranno raddoppiati; se supera gli 81 punti, verranno triplicati, e così’ via. Alla fine della chiamata il giocatore che chiama la carta più bassa (o, in caso di chiamata al 2, il valore più alto), dichiara il seme della carta da lui chiamata, che diventa briscola. Ulteriore possibilità di chiamata è il solo; questa chiamata interrompe la dichiarazione: il dichiarante si impegna a raggiungere almeno 61 punti da solo e la mano verrà giocata senza briscola. Questo tipo di chiamata viene anche detta a carichi. Nella chiamata a carichi il chiamante dunque gioca contro gli altri quattro e nessun seme è briscola. Cominciato il giro secondo le regole di inizio, la particolarità del gioco a carichi è che, dopo che la prima carta di ogni mano è stata giocata, ogni giocatore è obbligato a giocare lo stesso seme della prima carta la quale ‘comanda la mano’. Può giocare la carta che vuole solo se non ha carte del seme che comanda la mano. nIn alcune varianti del gioco la chiamata avviene diversamente. Se si gioca con la chiamata buia il seme di briscola viene reso noto solo alla fine della prima mano. Se invece si pratica la chiamata a punti la dichiarazione riguarda solo il punteggio da raggiungere per vincere; la carta e il seme che andranno a determinare squadre e briscola saranno dichiarati solo all’inizio dalla smazzata. Chi possiede la carta scelta giocherà come compagno del dichiarante (chiamato anche amico del giaguaro o socio), generalmente senza rivelare la propria identità fino al momento in cui la carta chiamata viene giocata.

Tokyo

Tokyo è un gioco che si può fare con due dadi . I giocatori possono essere due o di più. Munitevi anche di un contenitore non trasparente e un piattino. All’inizio del gioco ciascun giocatore dispone di 6 “vite”: terminandole, si esce dal gioco. Lo scopo di ciascun giocatore è perdere il minor numero possibile di vite e restare l’ultimo giocatore in gioco. Il primo giocatore che inizia una mano lancia i dadi, scuotendo il bicchiere rovesciato sul piattino con dentro i dadi, e verifica i numeri usciti nascondendoli sotto il bicchiere in modo che gli altri giocatori non possano vederli. Visti i dadi, il giocatore che ha tirato ha tre scelte: dire la verità annunciando il reale numero uscito; mentire annunciando un numero maggiore di quello uscito; mentire ed annunciare un numero inferiore.

A questo punto il giocatore che ha tirato i dadi passa il piattino con i dadi ancora nascosti dal bicchiere capovolto al giocatore successivo in senso orario. Questi ha quindi tre possibilità: credere al giocatore che lo precede e tirare nuovamente i dadi senza scoprire il bicchiere. In questo modo il giocatore continua la mano e deve sottostare all’obbligo di annunciare in ogni caso un numero più elevato di quello precedente;

non credere al giocatore precedente e scoprire i dadi sotto al bicchiere. A questo punto, se i dadi mostrano un numero inferiore a quello annunciato dal giocatore precedente, questi perde una “vita” ed il giocatore che ha ricevuto il bicchiere inizierà una nuova mano tirando i dadi. Viceversa, se i dadi mostrano un numero maggiore o uguale a quello annunciato il giocatore che ha scoperto perderà una vita e inizierà una nuova mano;

rilanciare e passare i dadi al giocatore successivo senza tirarli e scoperchiando il bicchiere annunciando un valore ancora superiore (di solito di una sola unità). In questo modo la mano continua, tuttavia il giocatore precedente è sollevato da responsabilità ed il giocatore che ha rilanciato giocherà con il giocatore successivo il lancio fatto dal giocatore precedente. Questa scelta si fonda sull’assunto che il giocatore precedente abbia annunciato un numero inferiore a quello reale allo scopo di favorire il giocatore con cui ha giocato (o di sfavorire il giocatore di due posizioni successive alla propria).

Ogni giocatore è obbligato ad annunciare sempre un valore superiore a quello annunciato dal giocatore precedente, salvo che abbia iniziato una nuova mano.

Se il giocatore che ha tirato i dadi annuncia “Tokyo” (ossia che è in possesso del numero 21), il giocatore successivo avrà due scelte:

credere all’annuncio e perdere una vita, iniziando poi una nuova mano; dubitare e scoprire i dadi. In questo caso, se i dadi mostrano un “Tokyo” il giocatore che ha scoperto il bicchiere perde due vite, in caso contrario il giocatore che lo ha passato perde una sola vita.

Quando un giocatore perde tutte le sue vite deve abbandonare il gioco. Vince la partita l’ultimo giocatore rimasto in gioco.

Scarabeo

Variante italiana di Scrabble, con questo gioco i laureati in Lettere e in generale chi legge 30 libri l’anno possono dimostrare che la loro cultura ha un senso e un’utilità.Si gioca su un tabellone di 17×17 caselle, contro le 15×15 dello Scrabble, e si dispone di otto lettere a testa rimpiazzabili sin ad esaurimento, contro le 120 a testa in partenza di Scrabble. La nuova parola deve sempre incrociarsi con una presente in tavola (avendo perciò almeno una lettera in comune), nello Scrabble si può giocare a “striscio” (ossia la nuova parola, invece che incrociarsi con una precedente, può esservi affiancata, a patto che le sigle risultanti di 2 lettere abbiano senso compiuto). Le caselle speciali sono valide sempre, mentre nello Scrabble tali caselle valgono solo la prima volta che vengono usate. Il Jolly dello Scrabble non dà punteggio, nello Scarabeo le tessere-Scarabeo assumono il punteggio della lettera di cui prendono il posto; inoltre nello Scarabeo si può prendere lo scarabeo dalla plancia di gioco e sostituirlo con la lettera che rappresenta, mentre nello Scrabble la tessera-jolly non può comunque cambiare identità una volta che ne ha assunta una.

Il criterio di assegnazione dei bonus è differente: 10 punti se si calano sei lettere, 30 punti se si calano 7 lettere e 50 punti se si calano tutte le lettere, più un bonus di 10 punti se non si è utilizzato il jolly, infine 100 punti se si riesce a scrivere la parola scarabeo (anche al plurale), anche qui con l’eventuale bonus di 10 punti evitando di usare jolly.

Diverso è anche il vocabolario ammesso nei due giochi: contrariamente allo Scrabble, infatti, nello Scarabeo sono valide la quasi totalità delle sigle (comprese quelle automobilistiche), mentre non sono ammessi i termini arcaici, letterari e poetici anche se lemmatizzati nei dizionari.