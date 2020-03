«Venezia 2020, con voto rinviato più possibilità di battere Brugnaro»

«Se il voto viene rinviato, aumentano le possibilità di battere Brugnaro». Inizia così la nota di Giovanni Andrea Martini, presidente della Municipalità di Venezia e centro storico e candidato sindaco con “Tutta la città insieme!” che si chiede: «Quanto durerà l’emergenza coronavirus? Con il 5 aprile si tornerà alla normalità? Sembra piuttosto improbabile da quanto viene comunicato dal fronte scientifico. È più che evidente che ci sono buone probabilità che il voto slitti a dopo l’estate. Si parla di ottobre, novembre».

Guardando al lato positivo Martini spiega: «Tutto questo, se non fosse per la drammatica situazione che costringe a questa dilazione, può sicuramente aiutare chi si oppone a Brugnaro. Avremo il tempo di definire bene le strategie e, soprattutto, non avremo un sindaco che fa campagna elettorale per se stesso, ma, con tutta probabilità, da maggio in poi ci sarà un commissario. La situazione si prospetta, cioè, molto diversa dalla attuale. E, per molti versi, molto interessante».

«Intensificheremo il lavoro di contatto con la cittadinanza nei singoli quartieri e sestieri e, nei prossimi giorni, indicheremo dei referenti per le diverse Municipalità in modo da essere più vicini ai cittadini. Tra qualche giorno comunicheremo anche nuovi ingressi molto interessanti per la lista comunale e inizieremo a pubblicare anche i componenti delle liste di Municipalità. Occorre dedicarsi ad una campagna costante e continua che mostri i danni che questa amministrazione ha causato e le proposte per la nuova città. Ci sono buone condizioni per vincere se si voterà a maggio, ma se si voterà a ottobre/novembre la situazione sarà ancora più favorevole», conclude.