Dal 10 marzo, a seguito della entrata in vigore del decreto “#iorestoacasa” sarà possibile uscire dal comune di residenza solo per recarsi al lavoro o per motivi di salute. Le cause vanno specificate in un modulo di autocertificazione che potete scaricare qui.

modulo_autodichiarazione_10.3.2020

Cosa si può fare e non si può fare nelle zone rosse