Escherichia coli nel taleggio dop

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di taleggio dop a latte crudo incarto verde della Società LUIGI GUFFANTI 1876 srl per la presenza di Escherichia coli STEC (produttore di Shiga-tossina). Sono interessate le forme da circa 2 kg di prodotti richiamati, appartenenti al lotto di produzione 134/20 con scadenza 21/02/2020, 14/03/2020, 21/03/2020, 22/03/2020, 29/03/2020, 03/04/2020, 04/04/2020, 05/04/2020, 06/04/2020, 07/04/2020, 10/04/2020, 12/04/2020, 13/04/2020, 15/04/2020 e 18/04/2020.

Il taleggio coinvolto è stato prodotto dalla Società Casarrigoni srl, in provincia di Bergamo, nello stabilimento di Frazione Peghera al n 575 in (marchio di identificazione: IT 03 278 CE). Il prodotto non va consumato e restituito al punto vendita.

(Ph Luigi Guffanti)