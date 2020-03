L’ultimo gol del calcio 2019-2020

Potrebbe essere l’ultimo gol segnato della stagione sportiva 2019-2020. Quello che al 1’ del recupero finale Riccardo Meggiorini, 35nne attaccante del Chievo, insacca nella porta del Cosenza. Si gioca a porte chiuse nello stadio Bentegodi di Verona il posticipo serale della 28a giornata di Serie B, il Chievo contro il Cosenza terzultimo in classifica e allenato dall’ex Bepi Pillon che, nel 2006, aveva portato i giallo blu alla Champions League. È in vantaggio per 1-0 la squadra guidata, da soli nove giorni, dal nuovo tecnico Alfredo Aglietti: la prima rete la ha segnata al 32’ il ritrovato Djordjevich, poi il bis non è arrivato anche se un avversario poco aggressivo non ha fatto correre grossi rischi ai veronesi. Il gol di Meggiorini, a partita ormai conclusa, mette tutti definitivamente tranquilli e il Chievo torna al successo.

Perché quello del centravanti nato a Isola della Scala potrebbe essere l’ultimo di questo campionato? Perché non sono affatto poche le probabilità che diventi definitivo lo stop fino al 3 aprile, deciso dal CONI per fronteggiare il Coronavirus. Con la conseguenza che, almeno per quello che riguarda il calcio, la 26a giornata della A, la 28a della B e, per la Serie C, rispettivamente la 7a di Ritorno dei Gironi A e B e la 10a di quello C siano le ultime della stagione.

Meglio non pensare alle conseguenze. Che fine faranno promozioni, retrocessioni, qualificazioni alle Coppe, diritti televisivi, stipendi di allenatori e calciatori, rimborsi degli abbonati? Il TAR e i tribunali avranno un bel da fare quest’estate perché è fuori di dubbio che, se davvero i campionati finissero il 9 marzo, appena conclusa l’emergenza i nostri club di tutte le categorie (o almeno quelli scontenti delle decisioni che dovrebbe prendere la Federcalcio) partirebbero in quarta con ricorsi e azioni legali in tutte le sedi e cioè avanti la Giustizia Sportiva, quella Ordinaria e quella Amministrativa per rimetterci il meno possibile.

In realtà nella storia del calcio non esistono precedenti di campionati interrotti prima dell’ultima giornata e quindi non si sa cosa potrebbe succedere nel caso. Facciamo allora una simulazione, nemmeno troppo improbabile, e che cioè le classifiche fossero cristallizzate all’ultimo turno giocato. Sarebbe conveniente per gli otto club professionistici veneti?

In Serie A l’Hellas è all’8° posto e quindi non accederebbe all’Europa Cup, obbiettivo certo non preventivato a inizio stagione e comunque alla portata. La sconfitta in trasferta (2-1) sul campo della Sampdoria non è significativa e va relegata a incidente di percorso: la squadra allenata da Ivan Juric ha infatti avuto in mano la partita per tre quarti del tempo ed è incappata in una sconfitta immeritata per due episodi, forse evitabili.

In Serie B il Chievo si fermerebbe ad una 8a posizione che è l’ultima di accesso ai play off, ammesso che ci fossero. Siamo ben lontani comunque dalle mire di immediato ritorno alla categoria superiore, mire giustificate anche da necessità economiche visto che, a maggior ragione fra i Cadetti, la società clivense non può contare sui ricavi del botteghino che sono decisamente inadeguati.

Anche il Cittadella non se ne farebbe niente del 6° posto, garanzia di ipotetici play off ma inutile ai fini promozione. La sconfitta al Tombolato (2-0) contro il Pordenone è stato un brutto scivolone sulla strada della rincorsa alla promozione diretta, anche perché i granata hanno giocato male in netta controtendenza rispetto alla brillante vittoria precedente in casa del Cosenza.

Paradossalmente invece il Venezia si avvantaggerebbe di una chiusura anticipata del campionato: la attuale quintultima piazza la costringerebbe in teoria ai play out e le darebbe una salvezza che il trend recente stava mettendo seriamente in bilico. Dopo aver perso a Salerno infatti i neroverdi hanno fatto il bis al Penzo contro il Crotone (1-3), per di più con una prestazione insufficiente.

In Serie C il Vicenza è al primo posto in classifica, titolo per una promozione finora ben meritata e che sembrerebbe in ogni caso assai probabile sia per il vantaggio di 6 punti sul Carpi sia per il calendario tutto sommato non troppo impegnativo.

Il Padova invece si fermerebbe al 6° posto e certo dallo stop non sarebbe avvantaggiato perché, in condizioni normali, potrebbe giocarsi le sue residue chance di promozione nei play off. Centrerebbe invece l’obbiettivo salvezza la Virtus Verona, oggi 12a, evitando un finale di campionato che potrebbe essere rischioso perché la squadra allenata da Gigi Fresco sembra in vistoso calo rispetto alla prima parte del torneo. L’Arzichiampo infine potrebbe risparmiarsi l’alea dei play out a cui la costringerebbe il terzultimo posto che occupa attualmente.

