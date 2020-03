Confindustria Vicenza: «Chiudere 15 giorni? Siamo contrari»

«Ci vuol rigore, disciplina, buon senso. Già da sabato nelle imprese di Vicenza c’è stata reazione composta, seguendo indicazioni dell’autorità per evitare diffusione del virus ma senza interrompere le catene di fornitura europea di cui siamo parte fondamentale». Queste le parole del presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi durante un suo intervento a Omnibus su La7.

«Stiamo utilizzando lo smart working ove possibile, ma nelle aziende manifatturiere non è possibile in tutte le occasioni. Il quadro deve essere di pianificazione di 3-6 mesi, anche un anno. La reazione non può essere il panico – ha avvertito Vescovi -. Serve guida e visione nazionale unitaria, non di parte. Il teatrino e il gioco delle parti è fastidioso. Siamo in un’economia di guerra, senza manifattura il paese sprofonda. Collaboriamo con i sindacati ma in un quadro di unità. Senza che ognuno la spari ogni giorno. Attendiamo di vedere le misure del Governo, ma non dimentichiamo che le aziende non si accendono e si spengono con un click, sono organizzazioni complesse connesse con il mondo, devono tenerne conto», ha concluso.

