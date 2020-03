L’associazione Giorgia Libero Onlus, nata in ricordo della ragazza padovana di 23 anni morta nell’agosto del 2016 dopo aver lottato a lungo contro un cancro, ha organizzato una raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva di Padova che sta affrontando in queste settimane l’emergenza coronavirus. «Se potete donate e condividete il più possibile il messaggio», è l’appello scritto sui social. Al momento sono stati raccolti quasi 110 mila euro. Clicca qui per avere tutte le informazioni.