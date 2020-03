Coronavirus, Di Maio: «Sospenderemo mutui, fidi, contributi e tasse»

Il governo sospenderà «i mutui i fidi, il pagamento dei contributi e delle tasse» e istituirà la cassa integrazione «anche per le aziende con pochi dipendenti». Lo ha assicurato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nell’ambito delle misure economiche che l’esecutivo intende varare per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Inoltre, per le famiglie con figli che si trovano in difficoltà a causa della chiusura delle scuole, verranno istituiti dei «voucher babysitter».

«Faremo un decreto nei prossimi giorni con aiuti a imprese, famiglie, partite iva e tutte le persone che hanno difficoltà – ha detto ancora il ministro, intervenendo alla Vita in diretta su Raiuno -. Le misure arriveranno il prima possibile. Stanzieremo altri miliardi, faremo di tutto», ha concluso il ministro.

(ph: imagoeconomica)